«Снова потрясу мир». Деонтей Уайлдер — о возможном бое с Усиком

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер вспомнил, как отреагировал на желание 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика провести бой с ним.

«Сердце колотилось, и не только из-за самого факта возможного боя. Дело в самом шансе. В том, что Усик смотрит на меня и говорит: «Я хочу с тобой драться». Неважно, какая причина — Александр сказал, что хочет со мной драться. И это очень важно для меня.

Мне никогда не предоставлялись большие возможности. Если что-то и было, то это было мелочью — и мне приходилось самому пробиваться. Но это огромная возможность. Речь идёт о шансе завоевать чемпионские пояса. Я одержал победу, и после этого боя окажусь в положении претендента. Следующий год будет для меня очень важным. И когда этот бой состоится — он изменит мою жизнь. Я снова потрясу мир.

Это невероятное чувство, огромная возможность. Я рад. Обычно мне приходилось давать возможности другим. Но теперь всё наоборот — и это приятно. Приятно, когда кто-то помнит о тебе, даже если это всегда ты давал шанс другим. Так что уважение к нему. Это показывает, какой Александр человек по характеру», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.