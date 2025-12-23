Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Снова потрясу мир». Деонтей Уайлдер — о возможном бое с Усиком

«Снова потрясу мир». Деонтей Уайлдер — о возможном бое с Усиком
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер вспомнил, как отреагировал на желание 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика провести бой с ним.

«Сердце колотилось, и не только из-за самого факта возможного боя. Дело в самом шансе. В том, что Усик смотрит на меня и говорит: «Я хочу с тобой драться». Неважно, какая причина — Александр сказал, что хочет со мной драться. И это очень важно для меня.

Мне никогда не предоставлялись большие возможности. Если что-то и было, то это было мелочью — и мне приходилось самому пробиваться. Но это огромная возможность. Речь идёт о шансе завоевать чемпионские пояса. Я одержал победу, и после этого боя окажусь в положении претендента. Следующий год будет для меня очень важным. И когда этот бой состоится — он изменит мою жизнь. Я снова потрясу мир.

Это невероятное чувство, огромная возможность. Я рад. Обычно мне приходилось давать возможности другим. Но теперь всё наоборот — и это приятно. Приятно, когда кто-то помнит о тебе, даже если это всегда ты давал шанс другим. Так что уважение к нему. Это показывает, какой Александр человек по характеру», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android