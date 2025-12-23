Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сразись со мной в Киеве в 2026 году». 52-летний непобеждённый Ибеабучи бросил вызов Усику

«Сразись со мной в Киеве в 2026 году». 52-летний непобеждённый Ибеабучи бросил вызов Усику
Комментарии

52-летний бывший обладатель титула WBC International в супертяжёлом весе нигериец Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) бросил вызов непобеждённому 38-летнему экс абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«Ты — бесспорный чемпион. Сразись со мной в Киеве в 2026 году. Мир хочет увидеть, действительно ли вернулся былой огонь. Когда одержу победу в следующем бою, я заявлю о своих правах на твои титулы, Усик. Я выполнил свою часть работы и стряхнул с себя 20-летнюю ржавчину. Теперь обращаюсь к единственному человеку, который имеет значение. Вы говорите о борьбе за свой народ. Я предлагаю тебе шанс сделать именно это — защитить свои титулы, защитить свою страну.

Неважно, где пройдёт бой — на Украине, в Великобритании, Нигерии или США. Моя нокаутирующая сила одинакова везде. Моя сила имеет визу, позволяющую ей путешествовать по всему миру.

Я нокаутирую тебя, Усик, точно так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. И заберу титулы, которые по праву принадлежат мне, и стану самым старым чемпионом мира в тяжёлом весе в истории.

Говорят, скорость угасает, выносливость снижается, но именно мощь, которая всегда есть в моём арсенале, отличает настоящего тяжеловеса от остальных. Моя сила зависит не от скорости моих движений или выносливости, а от рычага и техники», — приводит слова Ибеабучи портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android