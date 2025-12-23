«Сразись со мной в Киеве в 2026 году». 52-летний непобеждённый Ибеабучи бросил вызов Усику

52-летний бывший обладатель титула WBC International в супертяжёлом весе нигериец Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) бросил вызов непобеждённому 38-летнему экс абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«Ты — бесспорный чемпион. Сразись со мной в Киеве в 2026 году. Мир хочет увидеть, действительно ли вернулся былой огонь. Когда одержу победу в следующем бою, я заявлю о своих правах на твои титулы, Усик. Я выполнил свою часть работы и стряхнул с себя 20-летнюю ржавчину. Теперь обращаюсь к единственному человеку, который имеет значение. Вы говорите о борьбе за свой народ. Я предлагаю тебе шанс сделать именно это — защитить свои титулы, защитить свою страну.

Неважно, где пройдёт бой — на Украине, в Великобритании, Нигерии или США. Моя нокаутирующая сила одинакова везде. Моя сила имеет визу, позволяющую ей путешествовать по всему миру.

Я нокаутирую тебя, Усик, точно так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. И заберу титулы, которые по праву принадлежат мне, и стану самым старым чемпионом мира в тяжёлом весе в истории.

Говорят, скорость угасает, выносливость снижается, но именно мощь, которая всегда есть в моём арсенале, отличает настоящего тяжеловеса от остальных. Моя сила зависит не от скорости моих движений или выносливости, а от рычага и техники», — приводит слова Ибеабучи портал Ready to Fight.