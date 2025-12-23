Скидки
Колби Ковингтон проведёт схватку по борьбе с Люком Рокхолдом на турнире RAF 5

Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон проведёт схватку по борьбе с экс-обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) соотечественником Люком Рокхолдом на турнире Real American Freestyle 5, который состоится 10 января. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба RAF

Колби 37 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Ковингтон дебютировал в феврале 2011 года. В своём рекорде американец имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. Во время обучения в Университете штата Орегон Колби выступал в первом дивизионе NCAA по вольной борьбе.

Люку 41 год. Рокхолд имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и шесть поражений. Выступал в профи с 2007 по 2022 год. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

