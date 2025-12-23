Скидки
Сехудо заявил, что не видит шансов у Садулаева на победу в бою с Джоном Джонсом по ММА

Сехудо заявил, что не видит шансов у Садулаева на победу в бою с Джоном Джонсом по ММА


38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением насчёт потенциального поединка между двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе (2016, 2020) россиянином Абдулрашидом Садулаевым и легендарным соотечественником Джоном Джонсом.

«Мне нравится Садулаев. Но для победы над Джоном Джонсом нужно гораздо больше, чем просто борьба», — приводит слова Сехудо портал Sherdog.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и экспертами величайшим бойцом ММА в истории.

