Менеджер Усика: Джейк Пол мог бы добиться серьёзного уровня, если бы пришёл в бокс раньше

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика, выразил уважение 14-му номеру рейтинга WBA в супертяжёлом весе американцу Джейку Полу.

«Бокс не прощает ошибок. Для многих спортсменов это обязательство на всю жизнь. Сотни любительских боёв, десятки профессиональных — годы, а иногда и десятилетия работы. Нельзя просто так прийти в этот спорт и пропустить путь, по которому вы не ходили. Вы можете устроить шоу.

Можно попробовать себя в боксе. Но если вы хотите достичь серьёзного уровня и по-настоящему стремиться к вершине, то самообман, внушающий вам, что вы «лучший из лучших», становится опасным. Бокс — это тяжёлый, титанический труд. Система. Дисциплина. Тысячи деталей и факторов, которые должны совпасть, чтобы появился результат.

А есть ещё одна сторона вопроса, о которой почти никто не говорит. Многие бойцы — даже высококлассные — проходят этот путь, ломаются, получают травмы и становятся инвалидами. Они не зарабатывают больших денег, не становятся звёздами. О них никто не пишет. Они просто выбрали путь боксёра — и поплатились за это. На этом фоне Джейк Пол, судя по сегодняшним событиям, явно находится в сильной позиции.

И скажу честно: если бы он пришёл в бокс раньше, то мог бы достичь действительно серьёзного уровня. Я вижу в его действиях хорошую реакцию, координацию и солидные умственные способности. В боксе нет ничего невозможного. У него ещё есть время, чтобы попытаться осуществить свою мечту», — приводит слова Лапина портал Ready to Fight.