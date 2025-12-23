Скидки
«ММА — это не только про спорт». Рагозин — про исключение Фахретдинова из UFC

Боец RCC россиянин Михаил Рагозин высказался насчёт исключения соотечественника Рината Фахретдинова из ростера UFC.

«Что сказать, очередное подтверждение того, что ММА — это не только про спорт, но и про медийную составляющую, про шоу. Тем более UFC это частная организация, где очень ценят зрелищных, медийных бойцов. Мало просто выигрывать, нужно побеждать красиво. Если не побеждать, то закатывать яркие бои, вести себя громко, на публике делать громкие и яркие заявления. Вот и подтверждение: боец, не проиграв ни одного боя, покинул UFC именно из-за отсутствия медийной составляющей, я так думаю.

Хочу увидеть Рината в лиге RCC. Плюс ещё UFC сейчас не очень заинтересованы в бойцах из России, стран СНГ. Потому что там и так уже много наших бойцов в топе, чемпионов. И UFC немного подчистили ряды», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
