Льюис заявил, что решил подраться с Кортес-Акостой, поскольку тот не гордится цветом кожи

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис рассказал о своих мотивах, которые побудили его согласиться на бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их поединок пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Я слышал, что он доминиканец и не считает себя чернокожим. Так что это ещё одна причина, из-за которой я хотел с ним сразиться… Нет никакой разницы между доминиканцами и чернокожими. Я знаю, что разницы нет. Большинству доминиканцев, без обид или чего-то подобного, не нравится их чёрная кожа», — приводит слова Льюиса портал Sherdog.