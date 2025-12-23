Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Льюис заявил, что решил подраться с Кортес-Акостой, поскольку тот не гордится цветом кожи

Льюис заявил, что решил подраться с Кортес-Акостой, поскольку тот не гордится цветом кожи
Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис рассказал о своих мотивах, которые побудили его согласиться на бой с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их поединок пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Я слышал, что он доминиканец и не считает себя чернокожим. Так что это ещё одна причина, из-за которой я хотел с ним сразиться… Нет никакой разницы между доминиканцами и чернокожими. Я знаю, что разницы нет. Большинству доминиканцев, без обид или чего-то подобного, не нравится их чёрная кожа», — приводит слова Льюиса портал Sherdog.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android