Виктория Дудакова проведёт следующий бой 11 января на турнире Open FC 61

Бывшая победительница Гран-при Open FC и экс-боец UFC россиянка Виктория Дудакова проведёт следующий бой с соотечественницей Садаф Каюмовой на турнире Open FC 61, который состоится 11 января в Самаре (Россия). Их поединок станет главным событием ивента. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба Open FC

Виктории 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Дудакова имеет восемь побед и два поражения. Является чемпионкой Европы — 2019 по ММА в весовой категории до 57 кг.

Садаф Каюмова представляет питерский бойцовский клуб «Сечь». В 2025 году она трижды выходила в клетку, дважды финишировав своих соперниц.