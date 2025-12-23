Скидки
Хамзат Чимаев признан «Спортсменом года Чечни», награду вручал Кадыров с сыном

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признан «Спортсменом 2025 года Чечни». Об этом информирует пресс-служба Министерства спорта республики.

«Хамзат Хизарович Чимаев — один из самых ярких и результативных бойцов смешанных единоборств современности. Его уверенные выступления и впечатляющие победы в ММА сделали его не только мировой звездой спорта, но и источником гордости и вдохновения для всей республики. Несгибаемая воля, трудолюбие и стремление к победе по праву принесли ему звание «Спортсмен года».

Награду вручили Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, и министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров», — сказано в пресс-релизе.

