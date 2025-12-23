Скидки
Энтони Джошуа прокомментировал решение Теренса Кроуфорда завершить карьеру

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа прокомментировал решение бывшего трёхкратного абсолютного чемпиона мира по боксу американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру в спорте.

«Теренс Кроуфорд ещё очень и очень много может дать боксу. Но дело не только в физической форме, а в том, что происходит у него в голове. Теренс в игре уже давно, поэтому, возможно, думает: «Забудьте об этом, я морально вымотан». Хотя физически Кроуфорд находится в отличной форме.

Я бы очень хотел, чтобы Теренс продолжил выступать. У него ещё много сил, но мы должны жить своей жизнью и позволить другим жить по своим правилам», — приводит слова Джошуа портал Ready to Fight.

