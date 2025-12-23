Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деонтей Уайлдер: у меня ещё 10 лет впереди в боксе, детка. Мне всего 40 лет

Деонтей Уайлдер: у меня ещё 10 лет впереди в боксе, детка. Мне всего 40 лет
Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует ещё 10 лет выступать на профессиональном уровне.

«У меня ещё 10 лет впереди, детка. Мне всего 40, чувак. Всё дело в возрасте. Люди не понимают, что им наконец-то нужно взять себя в руки. Конечно, возраст может определять тебя и влиять на подвижность, активность и многое другое. Но это происходит только тогда, когда сам это позволяешь. Если остаёшься активным независимо от возраста, всё ещё можешь двигаться и многое делать. Проблемы начинаются, когда умираешь внутри и позволяешь возрасту взять верх, думая: «Чёрт, мне 40, я старый». Нет, забудь об этом», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android