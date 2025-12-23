Деонтей Уайлдер: у меня ещё 10 лет впереди в боксе, детка. Мне всего 40 лет

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует ещё 10 лет выступать на профессиональном уровне.

«У меня ещё 10 лет впереди, детка. Мне всего 40, чувак. Всё дело в возрасте. Люди не понимают, что им наконец-то нужно взять себя в руки. Конечно, возраст может определять тебя и влиять на подвижность, активность и многое другое. Но это происходит только тогда, когда сам это позволяешь. Если остаёшься активным независимо от возраста, всё ещё можешь двигаться и многое делать. Проблемы начинаются, когда умираешь внутри и позволяешь возрасту взять верх, думая: «Чёрт, мне 40, я старый». Нет, забудь об этом», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.