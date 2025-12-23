Скидки
Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал величайшего бойца в истории

Ислам Махачев назвал величайшего бойца в истории
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал величайшего бойца в истории UFC.

«Я выбираю Хабиба», — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Комментарии
