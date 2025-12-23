Скидки
Энтони Джошуа оценил выступления Фрэнсиса Нганну и Джейка Пола

Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал выступления в боксе экс-чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну и интернет-знаменитости американца Джейка Пола.

«Снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну, потому что он в первую очередь боец ММА, а в бокс переходил дважды — победил Тайсона Фьюри, а затем провёл короткий бой со мной, но дважды выходил на ринг, это заслуживает уважения.

Джейк Пол, который боксирует уже около пяти лет на элитном уровне, ощущает огромное давление, которое легло на его плечи, он выдержал это давление.

Не буду говорить, что они [боксёры] мирового уровня, потому что в наше время есть, может быть, четыре, пять, шесть или семь [таких как] Энтони Джошуа, которые умеют наносить удары, уклоняться от них и знают, что делают на ринге. Так что Джейку будет непросто на топ-уровне, но у него есть место в боксе, если он захочет остаться», — приводит слова Джошуа издание Boxing News.

Джошуа, нокаутировавший экс-чемпиона UFC Нганну во втором раунде в марте 2024 года, вышел на ринг против интернет-знаменитости Пола 20 декабря мск и завершил поединок в шестом раунде.

