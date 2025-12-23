Скидки
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Наоя Иноуэ — Алан Давид Пикассо: когда бой, дата и время боя, где смотреть
В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием вечера станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Давид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Давид Пикассо

Действующий абсолютный чемпион мира японец Наоя Иноуэ проведёт уже четвёртый поединок в 2025 году и в седьмой раз защитит все свои чемпионские пояса. Его соперником станет непобеждённый мексиканец Алан Давид Пикассо.

Начало боксёрского вечера запланировано на 12:00 мск. Выход боксёров на ринг в главном бою ожидается не раньше 15:00 мск.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. Легальной телевизионной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет о всех ключевых событиях вечера.

