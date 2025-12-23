Скидки
Бывшая жена Илии Топурии сообщила в полицию об угрозах и травле в соцсетях

Бывшая жена чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии Джорджина Баделл официально обратилась в Национальную полицию Испании с заявлением об угрозах и преследованиях в социальных сетях. Как сообщает издание Hola, это произошло после того, как её адвокат заявил, что она не будет публично комментировать детали развода.

Ранее Топурия в социальных сетях сообщал, что подвергся серьёзному давлению, включая угрозы о распространении ложных обвинений в домашнем насилии для вымогательства денег. Чемпион категорически отверг эти слухи и заявил о наличии видеозаписей, доказывающих его невиновность.

По данным газеты El Mundo, бракоразводный процесс длится несколько месяцев. У пары есть брачный договор, но стороны не могут договориться о финансовых условиях. Временно Баделл с их общей дочерью продолжает проживать в семейном доме.

Напомним, что из-за этого личного конфликта Илия Топурия взял паузу в карьере до первого квартала 2026 года. В его отсутствие UFC назначил бой за временный титул в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом на 24 января 2026 года.

