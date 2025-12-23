Лерон Мёрфи ответил на вызов бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга

Непобеждённый боец UFC в полулёгком весе британец Лерон Мёрфи отреагировал на публичный вызов от экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

«Этот ром (речь о Funk Harbor Rum, бренде ямайского рома, который основал Стерлинг. — Прим. «Чемпионата») заставляет брата стремительно терять мозговые клетки», — написал Мёрфи в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Стерлинг, желая получить бой с топовым соперником в начале 2026 года, назвал три имени, включая Мёрфи, Яира Родригеса и Мовсара Евлоева. Обращаясь к британцу, он заявил, что готов к нему в феврале или даже марте в его родном городе.

Напомним, Стерлинг одержал победу единогласным решением судей над Брайаном Ортегой в августе, а Мёрфи остаётся непобеждённым в UFC с рекордом 17-0-1 в профессиональной карьере.