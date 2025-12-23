Эдди Хирн подтвердил переговоры о бое Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри

Промоутер Эдди Хирн раскрыл планы на следующий бой бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа после его поединка с Джейком Полом, в котором Эй Джей одержал победу в шестом раунде.

«В следующем году мы проведём бой в феврале, а затем сразимся с Тайсоном Фьюри, если Турки Аль аш-Шейх выполнит свои планы и стратегии. Всё, что мы делаем с Энтони Джошуа, будет в соответствии с его руководством. Он сказал нам: «Сделаю бой Эй Джея с Тайсоном Фьюри. Это ваша сделка. Вы согласны?» Мы согласились. Бой заключён? Нет, потому что не знаю, на какой стадии он с Тайсоном Фьюри. Но он ещё ни разу не подводил с организацией боя», — приводит слова Хирна издание Mirror.