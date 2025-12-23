Скидки
Российская промоутерская компания RCC Boxing признана одной из лучших в мире

Российская промоутерская компания RCC Boxing признана одной из лучших в мире
Российская промоутерская компания RCC Boxing Promotions вошла в число лучших организаций мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Награду на 104-й ежегодной конвенции WBA в Орландо (США) получил генеральный директор компании Герман Титов.

В течение последних 12 месяцев на турнирах под эгидой RCC Boxing регулярно проходили титульные поединки с участием чемпионов и претендентов WBA. В рамках этих мероприятий разыгрывались пояса WBA Asia, WBA Continental, а также мировые титулы WBA Gold.

Конвенция WBA, прошедшая с 12 по 16 декабря, традиционно отмечает промоутерские компании, внесшие значительный вклад в развитие бокса.

