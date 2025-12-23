Экс-чемпион мира вызвал на бой Эррола Спенса в новом дивизионе

Экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон публично вызвал на бой бывшего чемпиона в полусреднем весе Эррола Спенса. Харрисон сделал заявление после второй домашней победы в 2025 году. По словам бойца, его цель — бой со Спенсом в среднем весе (до 72,6 кг).

«Хочу сразиться с кем-то из моего поколения. Думаю, бой с Эрролом Спенсом порадует всех. Чемпион против чемпиона, мастерство против мастерства, жёсткость против жёсткости», — приводит слова Харрисона издание Boxing News.

Спенс не выходил на ринг с июля 2023 года, когда проиграл нокаутом Теренсу Кроуфорду в бою за звание абсолютного чемпиона. После поражения ходили слухи о его возможном переходе в первый средний или средний дивизион. Сам Спенс ранее заявлял, что вернётся в бокс, когда будет готов.