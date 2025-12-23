Скидки
Бой Джейка Пола и Энтони Джошуа собрал 33 млн зрителей по всему миру — Netflix

Поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и интернет-знаменитостью американцем Джейком Полом собрал 33 миллиона зрителей по всему миру. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix, который проводил эксклюзивную прямую трансляцию боя.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

Для сравнения другой поединок 2025 года — бой Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда — собрал более 41 миллиона зрителей. При этом предыдущий бой Джейка Пола против Майка Тайсона установил рекорд, набрав 108 миллионов просмотров.

Напомним, Джошуа победил Пола техническим нокаутом в шестом раунде в конце декабря в Майами (США).

