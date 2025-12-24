Бетербиев получил награду «Народный любимец» в Грозном и поблагодарил Кадырова

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев стал лауреатом ежегодной национальной премии «Ондалла-2025» в Грозном. Российский боксёр получил награду в номинации «Народный любимец». После вручения премии Бетербиев обратился к присутствовавшему на церемонии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Посмотреть ролик можно в телеграм-канале Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович, вот эти все победы, искренне и честно хочу сказать — это ваша заслуга. Вы ко всем победам причастны. К моим в том числе», — заявил Бетербиев на вручении.

В номинации «Спортсмен года» победил чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Артур Бетербиев, абсолютный чемпион мира (WBC, IBF, WBO), в профессиональной карьере одержал 21 победу в 22 боях. Дата и соперник для его следующей защиты титулов пока не назначены.