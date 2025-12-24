Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев получил награду «Народный любимец» в Грозном и поблагодарил Кадырова

Бетербиев получил награду «Народный любимец» в Грозном и поблагодарил Кадырова
Комментарии

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев стал лауреатом ежегодной национальной премии «Ондалла-2025» в Грозном. Российский боксёр получил награду в номинации «Народный любимец». После вручения премии Бетербиев обратился к присутствовавшему на церемонии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Посмотреть ролик можно в телеграм-канале Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович, вот эти все победы, искренне и честно хочу сказать — это ваша заслуга. Вы ко всем победам причастны. К моим в том числе», — заявил Бетербиев на вручении.

В номинации «Спортсмен года» победил чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Артур Бетербиев, абсолютный чемпион мира (WBC, IBF, WBO), в профессиональной карьере одержал 21 победу в 22 боях. Дата и соперник для его следующей защиты титулов пока не назначены.

Материалы по теме
Все забыли про Бетербиева. Карьера топового боксёра стремительно угасает Все забыли про Бетербиева. Карьера топового боксёра стремительно угасает
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android