Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну

Джейк Пол заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну
Комментарии

Американский боксёр и интернет-знаменитость Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа заявил о готовности сразиться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Всем сказал, что буду лучше, чем Фрэнсис. У Фрэнсиса как бы нет характера. Фрэнсис мягкотелый… Я буду драться с ним. Думаю, теперь он, возможно, примет [вызов]», — заявил Джейк в видео для YouTube-канала
IMPAULSIVE.

Напомним, 20 декабря Джейк Пол проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде, в то время как поединок Нганну и Джошуа состоялся в ночь на 9 марта 2024 года и завершился победой нокаутом для Энтони во втором раунде. В первом он отправил Фрэнсиса в нокдаун впервые, во втором отрезке сделал это повторно, а затем и нокаутировал топового представителя смешанных единоборств.

Материалы по теме
Нганну снова хочет в UFC. А зачем это нужно лучшей лиге мира?
Нганну снова хочет в UFC. А зачем это нужно лучшей лиге мира?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android