Джейк Пол заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну

Американский боксёр и интернет-знаменитость Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа заявил о готовности сразиться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Всем сказал, что буду лучше, чем Фрэнсис. У Фрэнсиса как бы нет характера. Фрэнсис мягкотелый… Я буду драться с ним. Думаю, теперь он, возможно, примет [вызов]», — заявил Джейк в видео для YouTube-канала

IMPAULSIVE.

Напомним, 20 декабря Джейк Пол проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде, в то время как поединок Нганну и Джошуа состоялся в ночь на 9 марта 2024 года и завершился победой нокаутом для Энтони во втором раунде. В первом он отправил Фрэнсиса в нокдаун впервые, во втором отрезке сделал это повторно, а затем и нокаутировал топового представителя смешанных единоборств.