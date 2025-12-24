Скидки
Джейк Пол — о бое с Энтони Джошуа: я выиграл два раунда

Джейк Пол — о бое с Энтони Джошуа: я выиграл два раунда
Американский боксёр и экс-блогер Джейк Пол, потерпевший поражение нокаутом в шестом раунде от бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа в рамках боксёрского вечера, который состоялся 20 декабря в Майами (США), заявил, что контролировал начало поединка.

«Я выиграл два раунда, а затем он выиграл два, а потом я оказался в нокдауне. У меня всё хорошо получалось», — заявил Джейк в видео для YouTube-канала IMPAULSIVE.

Сейчас в профессиональном рекорде 36-летнего британца Энтони Джошуа 29 побед и четыре поражения. На счету 28-летнего американца Джейка Пола в профессиональном боксе 12 побед при двух поражениях.

