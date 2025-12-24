Скидки
Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер ответил, в каком случае поехал бы в Дагестан

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал самоотдачу бойцов из Дагестана и признался, что в начале карьеры мог бы решиться на тренировочный лагерь в этом российском регионе.

«Думаю, такая самоотверженность создаёт чемпионов. В этом их исключительность и особенность — у них есть эта запредельная концентрация и преданность своему делу. Поехал бы я в Дагестан в тренировочный лагерь, чтобы просто попробовать? Не сейчас. Но когда я был моложе — да», — сказал Уиттакер в интервью That MMA Girl, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

