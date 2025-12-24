Ислам Махачев назвал лучшего бойца в UFC прямо сейчас

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, кого считает лучшим бойцом в UFC прямо сейчас.

— Лучший боец в UFC в данный момент?

— Этот парень (указывает на себя. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.

Напомним, в последнем поединке Ислам разделил октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.