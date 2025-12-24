«Было впечатление, будто Энтони играет с едой». Алджамейн Стерлинг — о бое Джошуа с Полом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о поединке между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Когда я смотрел этот бой, у меня сразу же возник вопрос: «Где границы дозволенного?» Создавалось впечатление, что перед нами боксёр олимпийского уровня, высочайшего класса, Энтони Джошуа, который выглядит так, будто играет с едой, а люди сидят и восхищаются им, думая: «О, Джейк отлично справляется. Он передвигается, держится на расстоянии». А я думал: «Неужели этот парень забыл, как сокращать дистанцию и срезать углы?» — приводит слова Стерлинга портал BJ Penn.