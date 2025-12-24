«Чёрт». Деррик Льюис заявил, что Рико Верхувен и Сергей Павлович отказались драться с ним

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис сообщил, что матчмейкеры безуспешно пытались организовать ему поединок с экс-чемпионом Glory в тяжёлом весе (свыше 95 кг) нидерландцем Рико Верхувеном и реванш с россиянином Сергеем Павловичем.

«Чёрт, я пытался подраться каждый месяц с момента последнего выхода в клетку. Мой последний поединок закончился за 30 секунд, поэтому мне казалось, что матчмейкеры быстро предложат мне что-нибудь интересное. Но они ответили: «Нет, у нас есть для тебя кое-что важное. Просто сиди и жди».

Парни пытались определиться с тем, кто это будет. Сначала предполагалось, что моим соперником станет какой-то парень из GLORY — чемпион. Как его зовут? Рико Верхувен. Предполагалось, что бой состоится с ним, но он отказался», — приводит слова Льюиса портал MMA Mania.

Кроме того, Чёрный зверь сообщил, что другим бойцом, который отказался от боя с ним, был Сергей Павлович.