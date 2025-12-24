14-й номер рейтинга WBA в супертяжёлом весе американец Джейк Пол поделился своими дальнейшими планами в жизни.

«Я собираюсь взять небольшой отпуск и поддержать свою девушку Ютту [Лердам] на Олимпийских играх. Потом она переедет в Пуэрто-Рико, приедет сюда, в США. Может быть, мы сможем покататься на сноуборде. И, честно говоря, я готов к тому, чтобы завести детей. Меня так сильно тянет к ним, я так сильно хочу детей», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

Джейку 28 лет. В своём профессиональном рекорде в боксе американский атлет имеет 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.