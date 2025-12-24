«Просто смешно». Менеджер Павловича — о словах Льюиса об отказе Сергея проводить реванш

Андрей Клопнев, являющийся менеджером бывшего претендента на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе россиянина Сергея Павловича, прокомментировал заявление восьмого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг американца Деррика Льюиса о том, что его подопечный отказался проводить с ним реванш.

«Деррик после боя с Сергеем как-то кричал, пытался реванш с ним получить. Но, наверное, пересмотрел поединок и замолчал. И больше предложений от него, тем более вызовов, не было. Мы никогда не обсуждали [реванш с Льюисом] и не слышали о том, что он хочет нас вызвать, тем более, что отказались. Это вообще смешно. Всё чаще замечаю, что бойцы делают такие высказывания для того, чтобы, наверное, быть на слуху, хайпануть как-то хотят. Но нет, мы ничего не получали, никаких вызовов, никаких реваншей не обсуждали и точно никому не отказывали», — сказал Клопнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.