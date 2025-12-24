35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей супруги Екатерины, которая выдвинула в адрес Дмитрия обвинения в домашнем насилии. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов города Санкт‑Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт‑Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространённые ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путём опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения», — сказано в пресс-релизе.

В июне 2023 года Екатерина Бивол заявила, что рассталась с боксёром после более чем 15 лет совместной жизни. В браке они воспитывали двух сыновей.