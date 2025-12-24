Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей супруги Екатерины

Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей супруги Екатерины
Комментарии

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей супруги Екатерины, которая выдвинула в адрес Дмитрия обвинения в домашнем насилии. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов города Санкт‑Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт‑Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространённые ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путём опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения», — сказано в пресс-релизе.

В июне 2023 года Екатерина Бивол заявила, что рассталась с боксёром после более чем 15 лет совместной жизни. В браке они воспитывали двух сыновей.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android