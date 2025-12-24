Скидки
Махачев прошёл блиц-опрос, назвав величайшего полусредневеса и лучший нокаут в истории UFC


34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов, связанных со смешанными единоборствами.

— Самый зрелищный боец?
— Макс Холлоуэй.

— Лучший трэш-токер?
— Конор Макгрегор.

— Лучший полусредневес в истории UFC?
— Жорж Сен-Пьер.

— Лучший нокаут в истории UFC?
— Холлоуэй — Гэтжи, — сказал Махачев в интервью порталу TNT Sports.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.

