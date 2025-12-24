«Безусловно». Леннокс Льюис — о том, можно ли включить Усика в число величайших боксёров

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис ответил, следует ли включить 38-летнего непобеждённого экс абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика в пантеон величайших боксёров в истории.

«Определённо. Безусловно. Он многого добился. И важно то, как Александр этого достиг. Усик относительно невысокий человек, которому пришлось противостоять огромным гигантам. Но он отстоял свою позицию», — приводит слова Льюиса портал Ready to Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.