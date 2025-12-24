Вадима Немкова встретили с караваем в Белгороде после завоевания пояса PFL

33-летнего нового чемпиона PFL в тяжёлом весе россиянина Вадима Немкова встретили с караваем многочисленные фанаты в Белгороде после прибытия из Франции, где ему удалось победить бразильца Ренана Феррейру и завоевать пояс PFL.

В данный момент российский боец идёт на серии из 15 боёв без поражений. В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис и многих других.