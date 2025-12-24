Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадима Немкова встретили с караваем в Белгороде после завоевания пояса PFL

Вадима Немкова встретили с караваем в Белгороде после завоевания пояса PFL
Комментарии

33-летнего нового чемпиона PFL в тяжёлом весе россиянина Вадима Немкова встретили с караваем многочисленные фанаты в Белгороде после прибытия из Франции, где ему удалось победить бразильца Ренана Феррейру и завоевать пояс PFL.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

В данный момент российский боец идёт на серии из 15 боёв без поражений. В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис и многих других.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android