Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я был разочарован». Бен Аскрен — о выступлении Чимаева в бою с дю Плесси

«Я был разочарован». Бен Аскрен — о выступлении Чимаева в бою с дю Плесси
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен выразил разочарование выступлением непобеждённого Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Я был разочарован, что Чимаев не использовал многие возможности. Хамзат действительно действовал осторожно. На самом деле Чимаев не причинил Дрикусу слишком много урона», — приводит слова Аскрена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android