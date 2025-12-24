«Я был разочарован». Бен Аскрен — о выступлении Чимаева в бою с дю Плесси

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен выразил разочарование выступлением непобеждённого Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, на кону которого стоял титул UFC в среднем весе (до 84 кг). Бой состоялся на турнире UFC 319 и завершился в пользу Борза единогласным решением судей.

«Я был разочарован, что Чимаев не использовал многие возможности. Хамзат действительно действовал осторожно. На самом деле Чимаев не причинил Дрикусу слишком много урона», — приводит слова Аскрена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.