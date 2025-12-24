Промоутер Джошуа ответил на обвинения в том, что бой с Джейком Полом был постановочным

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, ответил на обвинения в том, что бой между его подопечным и американцем Джейком Полом был постановочным. Их бой состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США) и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Даже сейчас люди говорят: «О да, это определённо был договорный бой». Сегодня один парень прокомментировал один из моих постов: «Да, это определённо была подстава». Я отвечаю: «Вы понимаете, что Джейк сломал челюсть в двух местах?»

Возможно, Джейк больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что Джейку просто нужно зафиксировать челюсть проволокой, вставить несколько винтов. И тогда он сможет пойти дальше. Но многие бойцы ломали челюсти и больше никогда не выходили на ринг.

Всё было на 100% реально. Не было никакой стратегии, никакой сделки, никакого сценария. Энтони хотел нанести точный удар как можно раньше. К сожалению, единственный раз, когда ему это действительно удалось, был в шестом раунде.

Мы не хотели, чтобы это случилось с Джейком. В конечном итоге мы хотели победить и завершить бой, но он принял на себя все риски на ринге. Мы надеемся, что он сможет восстановиться», — приводит слова Хирна портал Reade to Fight.