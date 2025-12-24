Джо Роган оценил перспективы Алекса Перейры в тяжёлом весе

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган оценил перспективы действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Ходят многочисленные разговоры о возможном поединке Перейры в тяжёлом весе с Сирилем Ганом. Не знаю, насколько это правда, поскольку не обсуждал это с Даной. Но это не нелогичный шаг. Сейчас Алекс весит более 108 кг!

Не сомневайтесь, этот парень может отправлять в нокаут и тяжей. Он бьёт сильнее, чем кто-либо из тех, кого эти парни когда-либо били», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.