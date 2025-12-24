Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган оценил перспективы Алекса Перейры в тяжёлом весе

Джо Роган оценил перспективы Алекса Перейры в тяжёлом весе
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган оценил перспективы действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Ходят многочисленные разговоры о возможном поединке Перейры в тяжёлом весе с Сирилем Ганом. Не знаю, насколько это правда, поскольку не обсуждал это с Даной. Но это не нелогичный шаг. Сейчас Алекс весит более 108 кг!

Не сомневайтесь, этот парень может отправлять в нокаут и тяжей. Он бьёт сильнее, чем кто-либо из тех, кого эти парни когда-либо били», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android