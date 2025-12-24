«Не стоит». Роган предостерёг Джейка Пола после тяжёлого поражения нокаутом в бою с Джошуа

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган предостерёг 14-го номера рейтинга WBA в супертяжёлом весе соотечественника Джейка Пола после тяжёлого поражения в бою с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Их поединок состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Надеюсь, Джейк понимает: сейчас у него всё отлично, ему всего 28 лет… Не стоит долго этим заниматься, потому что в будущем за это придётся заплатить цену, которая того не стоит.

Цена — это глубокая депрессия и серьёзные повреждения мозга, которые в итоге приведут тебя к зависимостям. Столько людей становятся игроманами, наркозависимыми или алкоголиками после завершения бойцовской карьеры именно из-за травм головы. Ты можешь выдержать лишь определённое количество ударов. То, что он получил от Джошуа, — около 10 чистых попаданий, каждое из которых наносит колоссальный урон», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.