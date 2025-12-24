Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не стоит». Роган предостерёг Джейка Пола после тяжёлого поражения нокаутом в бою с Джошуа

«Не стоит». Роган предостерёг Джейка Пола после тяжёлого поражения нокаутом в бою с Джошуа
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган предостерёг 14-го номера рейтинга WBA в супертяжёлом весе соотечественника Джейка Пола после тяжёлого поражения в бою с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Их поединок состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Надеюсь, Джейк понимает: сейчас у него всё отлично, ему всего 28 лет… Не стоит долго этим заниматься, потому что в будущем за это придётся заплатить цену, которая того не стоит.

Цена — это глубокая депрессия и серьёзные повреждения мозга, которые в итоге приведут тебя к зависимостям. Столько людей становятся игроманами, наркозависимыми или алкоголиками после завершения бойцовской карьеры именно из-за травм головы. Ты можешь выдержать лишь определённое количество ударов. То, что он получил от Джошуа, — около 10 чистых попаданий, каждое из которых наносит колоссальный урон», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android