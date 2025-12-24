Скидки
Видео: Илия Топурия прокатил Мераба Двалишвили на «Астон Мартин»

Видео: Илия Топурия прокатил Мераба Двалишвили на «Астон Мартин»
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлена его поездка с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илиёй Топурией.

Топовые бойцы промоушена Даны Уайта едут на спорткаре британского производителя «Астон Мартин» под испанскую музыку.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Двалишвили в своём последнем поединке защищал титул в легчайшем весе и проиграл Петру Яну.

