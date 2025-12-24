«Пояс — просто формальность». Арман Царукян — о статусе первого номера в дивизионе

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оставил послание в социальных сетях.

«Номер 1 рядом с моим именем не просто так. На данный момент пояс — это просто формальность», — написал Царукян в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября в главном бою вечера на турнире UFC он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде. А 18 декабря Царукян вновь одержал победу сабмишном, но уже на борцовском ковре. В главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве он встретился с Мехди Байдулаевым по правилам бразильского джиу-джитсу, где также провёл удушающий приём сзади, завоевав чемпионский «Пояс звёзд».