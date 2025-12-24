Скидки
«Просто ирландские мускулы». Макгрегор — об изменениях во внешнем виде

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор сделал репост своей фотографии на страницу в социальной сети.

На фото Макгрегор сидит в тренажёрном зале. «Новый образ Конора Макгрегора», — подписали фотографию в фан-аккаунте.

Фото: Аккаунт Mcgregor Forever

«Расслабьтесь, это всего лишь большие ирландские мускулы», — подписал фотографию Макгрегор.

В настоящий момент Конору 37 лет. Бойцом UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Конор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 летом 2021 года проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

