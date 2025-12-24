Шон Стрикленд провёл спарринг с бразильским средневесом

34-летний американский бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд опубликовал в социальных сетях видеоролик со спарринга с 32-летним бразильским средневесом Мишелем Перейрой.

Свой следующей поединок Шон проведёт с соотечественником Энтони Эрнандесом на турнире UFC в Хьюстоне 21 февраля. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Перейра в данный момент идёт на серии из трёх поражений. 15 ноября 2025 года Мишель проиграл нокаутом американцу Кайлу Дакасу на турнире UFC 322.