Мухаммад подвёл итоги 2025 года, назвав Мераба Двалишвили лучшим бойцом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад на своём YouTube-канале подвёл итоги 2025 года, выделив лучшие моменты.

Награды 2025 года в UFC по версии Белала Мухаммада:

1. Нокаут года — Диего Лопес, победивший своего соотечественника из Бразилии Жана Силву на UFC Fight Night 259.

2. Молодая звезда — Фарес Зиам.

3. Сабмишен года — победа Юссефа Залала «рычагом локтя» над Джошом Эмметтом 4 октября 2025 года.

4. Боец года — Мераб Двалишвили.

В своём последнем поединке американо-палестинский боец сражался на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) с представителем Ирландии Ианом Гарри. Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.