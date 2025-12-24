Бетербиев и Бенавидес выразили желание провести очный поединок

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес дали вербальное согласие на очный поединок. Об этом сообщает издание Source of Boxing.

«Я хочу подраться с Бенавидесом», — сказал Бетербиев.

«Я тоже хочу с тобой подраться, мой друг», — написал Бенавидес в комментариях в соцсетях Бетербиева.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.