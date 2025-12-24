Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев и Бенавидес выразили желание провести очный поединок

Бетербиев и Бенавидес выразили желание провести очный поединок
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес дали вербальное согласие на очный поединок. Об этом сообщает издание Source of Boxing.

«Я хочу подраться с Бенавидесом», — сказал Бетербиев.

«Я тоже хочу с тобой подраться, мой друг», — написал Бенавидес в комментариях в соцсетях Бетербиева.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android