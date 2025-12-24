Скидки
Логан Пол: в WWE драться намного сложнее, чем с Флойдом Мейвезером

Логан Пол: в WWE драться намного сложнее, чем с Флойдом Мейвезером
30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол сравнил выступления в WWE с поединком с поединком с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером.

«В WWE драться намного сложнее, чем с Флойдом Мейвезером… Это самое сложное, что я когда-либо делал, и с огромным отрывом», — сказал Пол в эфире ESPN.

Напомним, поединок между Логаном Полом и Флойдом Мейвезером состоялся в 2021 году. Бой носил характер выставочного. Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель не должен был быть объявлен, что и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

