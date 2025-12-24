«Этот парень особенный». Хабиб Нурмагомедов и Златан Ибрагимович сразились в армрестлинге

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в своём телеграм-канале армрестлинг-схватку с бывшим нападающим «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

«Этот парень особенный», — подписал видеоролик Хабиб.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года.