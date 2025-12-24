Скидки
«Вернулся до 117 кг». Энтони Джошуа показал актуальную форму

«Вернулся до 117 кг». Энтони Джошуа показал актуальную форму
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа показал свою актуальную форму.

«Вернулся до 260 фунтов (117 кг). Кто-то скажет, что это ИИ», — подписал фотографию Джошуа.

Фото: Соцсети Энтони Джошуа

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр — 2012.

В последнем поединке Джошуа встречался с Джейком Полом. Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря мск в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

Комментарии
