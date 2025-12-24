«Решил побегать с таким видом». Артур Бетербиев показал тренировку в зале

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев выложил в социальных сетях видеоролик с тренировки.

«Ассалам алейкум! Решил сегодня побегать с таким видом. Конечно, можно было и подольше побегать, но сегодня час побегал. Короче, вид лучше не может быть, поработали», — рассказал Бетербиев подписчикам.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.