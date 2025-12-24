Нганну поставил на победу Камеруна на Кубке Африки и может выиграть более € 6,5 млн

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну поставил на сборную Камеруна € 320 тыс. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в социальных сетях.

Ставка оценивается с коэффициентом 21,0 — в случае победы сборной Камеруна Нганну выиграет € 6,72 млн.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.