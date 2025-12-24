«Такие тупые». Логан Пол — о фанатах, критикующих тактику Джейка Пола в бою с Джошуа

30-летний американский блогер и звёздный рестлер промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол высказался в адрес фанатов, критикующих Джейка Пола за ведение боя с Энтони Джошуа.

«Вы, ребята, такие тупые. В вашем сердце столько тьмы, ненависти, чёрной энергии. Большинство людей не разбираются в боксе. Это стратегия сохранения энергии. И на этом Флойд Мейвезер построил свою карьеру. Когда Энтони Джошуа наваливался на Джейка, тот опускался на колено. Многие думали: «О, Джейк пытается повалить его». Даже видел комментарии вроде: «Он пытался перевести в партер...» Нет! Я тогда крикнул: «Стоп! Это же не борьба!» Он вовсе не пытался провести тейкдаун.

Что он на самом деле делал — и я видел это на спаррингах и спрашивал его: «Зачем ты постоянно опускаешься на колено, когда крупный парень нависает над тобой?» Он ответил: «Они такие тяжёлые, что удерживать их — огромная трата энергии. Если я оказываюсь под ними, и они начинают наваливаться, просто опускаюсь на колено. Зачем мне тратить силы, чтобы удерживать их? Только чтобы выдохнуться?»

Это стратегия, которая визуально выглядит очень плохо, но это сохранение энергии. Опять же, если ты не знаешь бокс… Но если и знаешь этот спорт, такого не случается. Сколько раз за всю историю бокса ты видел бой, где один из соперников на 20 кг тяжелее и на 15 см выше? Я до сих пор не верю, что этот бой вообще санкционировали.

Когда я дрался с Флойдом, частью моей стратегии было, когда этот мелкий паршивец оказывался подо мной, я наваливался на него всем весом. И к концу боя слышал, как Флойд Мейвезер, который никогда не устаёт, задыхался», — приводит слова Логана Happy Punch в социальной сети Х.