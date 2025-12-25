Скидки
Усик вновь возглавил рейтинг P4P от The Ring после решения Кроуфорда завершить карьеру

Комментарии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring. Это случилось после абсолютного чемпиона мира по боксу американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру в спорте.

На второй позиции находится японец Наоя Иноуэ. Третье место у представителя США Джесси Родригеса.

Обновлённый топ-10 по версии The Ring после ухода из спорта Теренса Кроуфорда.

  1. Александр Усик (Украина);
  2. Наоя Иноуэ (Япония);
  3. Джесси Родригес (США);
  4. Дмитрий Бивол (Россия);
  5. Артур Бетербиев (Россия);
  6. Дзюнто Накатани (Япония);
  7. Шакур Стивенсон (США);
  8. Дэвид Бенавидес (США);
  9. Девин Хейни (США);
  10. Оскар Коллацо (Пуэрто-Рико).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
